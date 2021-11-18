«الأمن البيئي» يحذر: 80 ألف ريال غرامة صيد الذئب العربي

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قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي: إن عقوبة صيد الذئب العربي غرامة 80 ألف ريال للكائن الواحد.

وشدد المالكي حسب صحيفة “الوطن” على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.