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«الأمن البيئي» يحذر: 80 ألف ريال غرامة صيد الذئب العربي

«الأمن البيئي» يحذر: 80 ألف ريال غرامة صيد الذئب العربي
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي: إن عقوبة صيد الذئب العربي غرامة 80 ألف ريال للكائن الواحد.

وشدد المالكي حسب صحيفة “الوطن” على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، قد أعلنت أنه بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة، تم تحديد هوية مخالفين لنظام البيئة، وهم (3) مواطنين، ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظور صيدها (الذئب العربي)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

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