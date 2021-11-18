بطريقة غريبة.. شاب يسرق عملات مشفرة بقيمة 36 مليون دولار

تواصل- وكالات:

ألقت شرطة مدينة هاميلتون – بالقرب من العاصمة الكندية تورنتو – القبض على شاب بتهمة سرقة عملات مشفرة بقيمة 36.5 مليون دولار من ضحية أمريكية، وذلك في أكبر وأغرب عملية سرقة في مجال الأصول المشفرة قام بها شخص واحد.

وأوضحت الشرطة أنه تم استهداف الضحية من خلال عملية احتيال عبر الهاتف تُعرف باسم مبادلة بطاقة SIM، حيث يقوم محتال باختطاف رقم هاتف عميل لاسلكياً لاعتراض طلبات المصادقة الثنائية والوصول إلى حسابات الضحية.

وأوضحت الشرطة، أن اعتقال الشاب جاء نتيجة تحقيق مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرقة العمل المعنية بالجرائم الإلكترونية التابعة لجهاز الخدمة السرية الأميركية.

وأكدت الشرطة أنه تم مصادرة عملات مشفرة تقدر حالياً بأكثر من 7 ملايين دولار كندي وأن بعض العملات المشفرة المسروقة استخدمت لشراء اسم مستخدم “نادر” للألعاب عبر الإنترنت، مما دفع المحققين في النهاية إلى الكشف عن هوية صاحب الحساب.