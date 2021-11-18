«التحالف»: استهداف منشأة سرية لخبراء «الحرس الثوري وحزب الله» في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيّرة.

وأعلن «التحالف» في بيان له، أن الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف.

وبين تحالف دعم الشرعية، أنه استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطون بالهجمات العدائية، كما تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات، مشيراً إلى أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.