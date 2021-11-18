الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التحالف»: استهداف منشأة سرية لخبراء «الحرس الثوري وحزب الله» في اليمن

«التحالف»: استهداف منشأة سرية لخبراء «الحرس الثوري وحزب الله» في اليمن
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيّرة.

وأعلن «التحالف» في بيان له، أن الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف.

وبين تحالف دعم الشرعية، أنه استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطون بالهجمات العدائية، كما تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات، مشيراً إلى أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

مواد ذات صلة

اغتيال 5 ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني بطريقة غريبة

اغتيال 5 ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني بطريقة غريبة

بتجارة الأسلحة والمخدرات.. مليشيا «حزب الله» تعوض خسائرها بعد تصنيفها كتنظيم إرهابي

بتجارة الأسلحة والمخدرات.. مليشيا «حزب الله» تعوض خسائرها بعد تصنيفها كتنظيم إرهابي

انفجار شعبي.. الحكومة اللبنانية تفاجئ مواطنيها بقرار صادم

انفجار شعبي.. الحكومة اللبنانية تفاجئ مواطنيها بقرار صادم

عسيري: نستضيف 350 ألف لبناني.. والتصعيد يعتمد على هذا الأمر

عسيري: نستضيف 350 ألف لبناني.. والتصعيد يعتمد على هذا الأمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>