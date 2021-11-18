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إذا أردت إنقاص الوزن.. تجنب هذه الأنواع من الأطعمة

إذا أردت إنقاص الوزن.. تجنب هذه الأنواع من الأطعمة
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بتجنب الإفراط في تناول 5 أطعمة تحتوي على الألياف عند محاولة التخلص من الوزن الزائد، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.

وتشمل هذه الأطعمة ما يلي:

– الشوفان السريع

الشوفان غني بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم عملية فقدان الوزن. ولكن ليست كل أنواع الشوفان متشابهة وتوفر نفس الفوائد، فالشوفان السريع يخضع لعمليات معالجة كثيرة، ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويحتوي أيضًا على السكر.

– شوربة الخضار بالكريمة

يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السعرات الحرارية اليومية التي يمكن أن تكون ضارة عند محاولة التخلص من الوزن الزائد. لذا، استبدل حساء الكريمة بحساء صافٍ مثل مرق الخضار أو مرق العظام.

– حبوب الإفطار

حيث تحتوي الحبوب المنكهة على سكر مضاف وهي أيضًا غنية بالسعرات الحرارية. لذلك، حتى لو كانت غنية بالألياف، فهي ليست خيارًا مثاليًا لفقدان الوزن.

– عصائر الفواكه المعبأة

وبدلًا من عصائر الفاكهة المعبأة، تناول عصير فواكه منزلي الصنع أو فاكهة كاملة، فهي صحية أكثر، وغنية بالألياف ويمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد بطريقة أفضل.

– خبز القمح الكامل

غالبًا ما يوصف خبز القمح الكامل بأنه أفضل من الخبز الأسمر والأبيض لفقدان الوزن، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ إذ أن خبز القمح الكامل لا يحتوي على الكثير من الألياف وله فوائد هامشية مقارنة بأنواع الخبز الأخرى. لذا إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بشكل أسرع، فيجب عليك تجنب تناوله.

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