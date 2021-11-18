الجامعة الإسلامية تفتح باب التقديم لمرحلتي الماجستير والدكتوراة

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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة الدراسات العليا اليوم عن فتح باب التقديم لمواعيد القبول في مختلف التخصصات للعام 1444هـ في مرحلتي الماجستير و الدكتوراه للكليات النظرية ( الفقه ، أصول الفقه ، القراءات ، التفسير و علوم القرآن ، فقه السنة ، علوم الحديث ، اللغويات ، الادب و البلاغة ، الأنظمة ، الدراسات القضائية ، العقيدة ، الدعوة ،الفرق و المقالات ، الدعوة و الثقافة الإسلامية ، التاريخ الإسلامي ، التاريخ الحديث ، أصول التربية الإسلامية ، المناهج و طرق التدريس ، الإدارة التربوية ، علم النفس التربوي، الأديان و المذاهب الفكرية ) ، حيث ينتهي التقديم يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ .

وسيكون موعد الاختبار التحصيلي لمرحلتي الماجستير و الدكتوراه الكليات النظرية يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ ، فيما يبدأ التقديم علي مرحلة الماجستير للكليات العلمية يوم الثلاثاء 1 / 6 / 1443هـ ،و ينتهي يوم الجمعة 1 / 8 / 1443 هـ .