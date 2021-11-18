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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الجامعة الإسلامية تفتح باب التقديم لمرحلتي الماجستير والدكتوراة

الجامعة الإسلامية تفتح باب التقديم لمرحلتي الماجستير والدكتوراة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة الدراسات العليا اليوم عن فتح باب التقديم لمواعيد القبول في مختلف التخصصات للعام 1444هـ في مرحلتي الماجستير و الدكتوراه للكليات النظرية ( الفقه ، أصول الفقه ، القراءات ، التفسير و علوم القرآن ، فقه السنة ، علوم الحديث ، اللغويات ، الادب و البلاغة ، الأنظمة ، الدراسات القضائية ، العقيدة ، الدعوة ،الفرق و المقالات ، الدعوة و الثقافة الإسلامية ، التاريخ الإسلامي ، التاريخ الحديث ، أصول التربية الإسلامية ، المناهج و طرق التدريس ، الإدارة التربوية ، علم النفس التربوي، الأديان و المذاهب الفكرية ) ، حيث ينتهي التقديم يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ .

وسيكون موعد الاختبار التحصيلي لمرحلتي الماجستير و الدكتوراه الكليات النظرية يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ ، فيما يبدأ التقديم علي مرحلة الماجستير للكليات العلمية يوم الثلاثاء 1 / 6 / 1443هـ ،و ينتهي يوم الجمعة 1 / 8 / 1443 هـ .

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