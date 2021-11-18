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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أفضل 5 أطعمة تعالج ارتفاع ضغط الدم بشكل مذهل

أفضل 5 أطعمة تعالج ارتفاع ضغط الدم بشكل مذهل
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تواصل- وكالات:

يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهو ما قد يتسبب في مشاكل صحية في القلب والإصابة بالصداع المزمن.

وينصح خبراء التغذية حول العالم، اتباع نظام غذائي مغذي وصحي للقلب لجميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم.

وحسب موقع «healthline» فإن النظام الغذائي الصحي ضروري لخفض ضغط الدم، ومن أفضل الأطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ما يلي:

1- سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى

2- بذور اليقطين

3- ثمار الحمضيات

4- التوت

5- الفول والعدس

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