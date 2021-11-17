كيف نسلم من الغيبة في مجالسنا؟.. الشيخ «الشنقيطي» يوضح

تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي رئيس ديوان المظالم سابقًا، كيفية تجنب الوقوع في الغيبة خلال مجالسنا.

وقال الشيخ «الشنقيطي» في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”لا نتكلم فيما يقع بين الناس.. من يعجبك صاحبه ومن لا يعجبك تجنبه”.

وأضاف أن أي إنسان يرفع حديث وقع حصل في الغيبة، متابعًا :” أي إنسان جلس في مجلس وتكلم عما في ذلك المجلس وقع في الغيبة”.

واستطرد بالقول :” إذاً كيف نسلم من الغيبة؟”، مجيبًا :” نتكلم كيف نحسن أخلاقنا، نساعد جيراننا، نتقوى علمياً وعقلياً، كيف يكون عندنا مال حلال ننفق ونساعد المسلمين، كيف نترك بصمات لديننا وأمتنا قبل أن نموت، كيف ننجو من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة”.

وأضاف :” أما فلان قال لفلان وفلان أحسن من فلان، وفلان أعلم من فلان فهذا كله غيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره”.

وختم الشيخ حديثه بنصيحة واضحة :” إذا كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس”.