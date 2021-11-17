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طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نص المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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