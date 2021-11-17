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ظهر خلف «سيف القذافي» أثناء إعلان ترشحه .. هذه عقوبته

ظهر خلف «سيف القذافي» أثناء إعلان ترشحه .. هذه عقوبته
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تواصل- فريق التحرير:

قرر  وزير الداخلية الليبي خالد مازن، اليوم الأربعاء، إيقاف العميد محمد بشر، آمر مديرية أمن سبها، عن العمل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن قرار إيقافه جاء على خلفية ظهوره خلف سيف الإسلام القذافي بمقر المفوضية الليبية للانتخابات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة “محمد بشر” خلف “سيف الإسلام القذافي”، عندما كان الأخير يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ” بشر”  أنه مازال في عمله بمديرية أمن سبها، بالتوازي مع نشر وزارة الداخلية صورة له وهو يتفقد مراكز الاقتراع داخل المدينة، للوقوف على سير العمل في تأمين هذه المراكز.

وأضاف أنه عقد أمس الثلاثاء اجتماعاً، ضم مديري الفروع والإدارات والأجهزة الأمنية بالجنوب لوضع خطط لتأمين الانتخابات المقبلة بالمدينة.

وقد أثارت صورته تساؤلات عديدة حول طريقة تأمين سيف الإسلام القذافي، والجهة التي قدمت له الحماية حين وصوله إلى المدينة ومغادرته لها.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    مسرع المسرع

    نسأل الله ان يفك أسره