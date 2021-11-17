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أذّن عليه الفجر وهو يؤدي صلاة الوتر.. ماذا يفعل؟

أذّن عليه الفجر وهو يؤدي صلاة الوتر.. ماذا يفعل؟
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تواصل- فريق التحرير

ربما نام الشخص عن وتره أو تأخر في صلاته ، فتزامن مع أذان الفجر، فهل يكمله وترا أم يشفعه بركة .

الدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام، تعرض لهذه المسألة وهي:” من أذّن عليه الفجر وهو يوتر في الركعة الأولى، هل يتم وتره ثلاث ركعات أم يشفعه برابعة”،؟

وأجاب الشيخ الخثلان أنه يتم وتره ، حتى بعد صلاة الفجر، استنادا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ” من نام عن وتره أو نسيه، فليصلّه إذا أصبح أو ذكر”.

كما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون الوتر بعد أذان الصبح، وهو مأثور عن تسعة من الصحابة.

 

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