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جامعة الفيصل تعلن توفر 11 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

جامعة الفيصل تعلن توفر 11 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الفيصل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية كالتالي:

1- مصمم جرافيك (Graphic Designer):
– درجة البكالوريوس في (التصميم الجرافيكي).
– خبرة لا تقل عن سنتين في التصميم ، ويفضل أن يكون ذلك في بيئة جامعية أو مدرسية.
– مهارات التصميم الجرافيكي ، مهارات التخطيط ، الخدمات الإبداعية ، التركيز على العملاء ، الإبداع ، المرونة ، الاهتمام بالتفاصيل ، التركيز على الموعد النهائي ، أدوات النشر المكتبي ، الرؤية الحادة ، التعامل مع الرفض

2- مستشار الطلاب (Student Counselor):
– درجة الماجستير أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن (1) سنة في مجال ذات صلة.

3- مسؤول القبول والتسجيل (Admission and Registration Officer):
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (علوم الكمبيوتر ، وإدارة الأعمال ، والدراسات الإدارية ، وما إلى ذلك) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن (1) سنة في مجال ذات صلة، ويفضل أن يكون ذلك في مؤسسة تعليمية أو ما يعادلها.

4- مسؤول مسرع الأعمال الطلابية (Students Business Accelerator Officer):
– درجة البكالوريوس او ما يعادلها في تخصص ذات صلة بالابتكار وريادة الأعمال وإدارة الأعمال.
– خبرة في العمل مع الشركات الناشئة.
– خبرة في إنشاء المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية.

5- مسؤول الفعاليات والأنشطة (Events & Activities Officer):
– درجة البكالوريوس في (الأعمال ، الدراسات الإدارية العلاقات العامة) أو تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال ذات صلة.

6- أخصائي علاقات الموظفين (Employee Relations Specialist):

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو أي تخصص آخر ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن (1) سنة بمجال ذات صلة.

7- مساعد محاسبة (Accounting Assistant):
– درجة البكالوريوس في (التجارة، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).
– لا يشترط الخبرة السابقة.
– إجادة إستخدام الحاسب الألي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

8- مشرف تحليل البحوث (Research Analyst Supervisor):
– درجة البكالوريوس فأعلي في (إدارة الأعمال، الأعمال التجارية) أو أي مجال آخر ذي صلة.
– خبرة سابقة في مجال ذات صلة

9- مسؤول التقييم (Assessment Officer):
– درجة البكالوريوس في (الحاسب، تقنية المعلومات).
– خبرة لا تقل عن (1) سنة في مجال ذات صلة.
– إجادة إستخدام الحاسب الألي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

10- أخصائي ضمان الجودة والاعتماد (Quality Assurance and Accreditation Specialist):
– درجة الماجستير في (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، اللغة الإنجليزية) أو أي تخصص آخر ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال ذات صلة.

11- مساعد الموارد البشرية (HR Admin Assistant):
– درجة الدبلوم فما فوق في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة السابقة.
– إجادة إستخدام الحاسب الألي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/04/12هـ الموافق 2021/11/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم من خلال الرابط التالي(أضغط هنا)

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