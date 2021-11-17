بعد حفتر.. رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يعلن ترشحه للرئاسة

تواصل- فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد.

يأتي هذا بعد يوم من تقديم المشير خليفة حفتر أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في لجنة انتخابية في بنغازي.

وكان حفتر قد أعلن أنه سيقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، أمس الثلاثاء، بعد جمع التزكيات اللازمة لترشحه.

يذكر أن مفاوضات كانت قد جرت مع رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يريد كذلك التنافس على الرئاسة وكان ينوي تقديم ترشحه وهو ما تم اليوم الأربعاء.

كما تم أيضا مفاوضات مع قبيلته “العبيدات” وهي إحدى أكبر قبائل الشرق الليبي، من أجل إقناعه بالانسحاب وفسح المجال أمام حفتر ودعمه، حتى لا تتشتت أصوات إقليم برقة.