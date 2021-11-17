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كيف تسيطر على حريق مفاجيء بسهولة وفي أسرع وقت؟ (فيديو)

كيف تسيطر على حريق مفاجيء بسهولة وفي أسرع وقت؟ (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

ربما لا يحتفظ البعض بطفايات حريق داخل منزله أو مكان عمله، وفي حال نشوب حريق لا يمكنه التصرف والسيطرة عليه قبل أن يكبر ويلتهم المكان، لذلك هناك حلول أخرى لإطفاء الحريق أكثر توفراً مثل قوارير المشروبات الغازية.

ونشر إياد الحمود، مقطع فيديو لقيام رجال الإطفاء بتجارب إطفاء حرائق مستخدمين قوارير المياه الغازية، التي يقومون برجها واستخدام فورانها لإخماد الحريق.

وقال “الحمود” :” بإمكان قوارير المشروبات الغازية العمل كطفاية حريق بشكل فعّال جداً لوجود مادة ثنائي أكسيد الكربون وهي نفس المادة الأساسية في بعض أسطوانات إخماد الحريق”.

وأضاف :” احتفظ بعلبة أو 2 منها في الخزانة للطوارئ، فقط رجها وافتحها موجهاً فمها نحو النار وستطفئها بسرعة كبيرة”.

وتابع :” ربما مرت على البعض هذه المعلومة لكن حل علينا فصل الشتاء وتكثر فيه الحرائق بسبب الدفايات، وفي الإعادة إفادة للجميع”.

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