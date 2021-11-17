فيديو مؤثر يتصدر الترند.. لحظة عفو كويتي عن ضابط قتل ابنه

تواصل- فريق التحرير:

تصدر مواطن كويتي الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد انتشار فيديو مؤثر له يعفو عن ضابط قتل ابنه في مطاردة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد عفا المواطن الكويتي مساعد نشمي العنزي، عن قاتل ابنه الشاب نشمي، الذي قُتل بطلق ناري من قبل ضابط بوزارة الداخلية، دون “دية”، التي يدفعها بالعادة أهل القاتل لذوي القتيل، بعد الاتفاق على التنازل عن حقهم بدم ابنهم مقابل المال.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة،فإن العسكري أطلق النار دفاعًا عن نفسه عقب محاولة “نشمي” السيطرة على سلاحه، لتخرج رصاصة وتصيبه في قلبه ويتوفى، ليتم آنذاك ضبط العسكري والتحقيق معه ثم إخلاء سبيله.

ووفق الفيديو قرر والد الشاب العفو عن قاتل ابنه لوجه الله، خلال اجتماع لوجهاء قبائل، أقيم لإعلان العفو عن قاتل الشاب دون مقابل.

ونقلت صحيفة الأنباء المحلية، تصريحات عن صاحب العفو مساعد العنزي، مشيرًا إلى أنه تأثر بقرار العفو من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي صدر مؤخرًا للعفو عن 35 مواطنًا مدانًا بقضايا مختلفة.

وأشار العنزي إلى عدم معرفة ابنه المقتول بالقاتل، وأن ما حدث معه يحدث في كل مكان، وتبقى الأمور مرهونة بالقضاء والقدر، لافتًا إلى أنه شعر براحة كبيرة عقب العفو لم يشعر بها منذ لحظة وفاة ابنه.