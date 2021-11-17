«توكلنا» يقدم خدمة جديدة لراغبي السفر إلى الخارج

تواصل- فريق التحرير:

في إطار التطور المستمر للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، أعلن تطبيق “توكلنا” عن تقديم خدمة جديدة للراغبين في السفر للخارج.

حيث أتاح التطبيق لراغبي السفر الاطلاع على اشتراطات دول العالم المختلفة والخاصة بالسفر إليها كالحصول على لقاح كورونا أو إجراء فحص PCR أو غير ذلك من الاشتراطات الوقائية التي تحددها الدول.

وأوضح “تولكنا” أن هذه الخدمة تأتي بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي IATA بحيث يستطيع من خلالها مستفيدو التطبيق أن يبحثوا عن الدول التي يرغبون السفر اليها في التطبيق، ومن ثم الاطلاع على الاشتراطات التي تتيح لهم السفر اليها و الدخول الى اراضيها، كما يجري تحديث الاشتراطات بشكل دوري مستمر لتتوافق مع تحديثات دخول دول العالم المختلفة.