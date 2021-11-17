تأهيل المكتب الهندسي خلال 7 أيام عمل.. خدمة جديدة تطلقها «أمانة الرياض»

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أطلقت أمانة الرياض خدمة تأهيل المكاتب الهندسية المتخصصة في مجال التخطيط العمراني عبر البوابة الإلكترونية.
وأضافت أن التنفيذ سيكون في مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، وذلك تعزيزًا لخطوات التحول الرقمي.
وتتيح الخدمة للمستفيد التقديم لإصدار تصريح مكتب هندسي في أمانة منطقة الرياض.
وتهدف المنصة إلى:
1- تعزيز دور المكاتب الهندسية في تقديم الخدمات.
2- المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
3- دعم خطوات التحول الرقمي للخدمات البلدية.
4- توثيق وتسجيل الإجراءات والعمليات لاعتماد المكاتب الهندسية.