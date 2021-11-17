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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تأهيل المكتب الهندسي خلال 7 أيام عمل.. خدمة جديدة تطلقها «أمانة الرياض»

تأهيل المكتب الهندسي خلال 7 أيام عمل.. خدمة جديدة تطلقها «أمانة الرياض»
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت أمانة الرياض خدمة تأهيل المكاتب الهندسية المتخصصة في مجال التخطيط العمراني عبر البوابة الإلكترونية.

وأضافت أن التنفيذ سيكون في مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، وذلك تعزيزًا لخطوات التحول الرقمي.

وتتيح الخدمة للمستفيد التقديم لإصدار تصريح مكتب هندسي في أمانة منطقة الرياض.

وتهدف المنصة إلى:

1- تعزيز دور المكاتب الهندسية في تقديم الخدمات.

2- المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

3- دعم خطوات التحول الرقمي للخدمات البلدية.

4- توثيق وتسجيل الإجراءات والعمليات لاعتماد المكاتب الهندسية.

 

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