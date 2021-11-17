تأهيل المكتب الهندسي خلال 7 أيام عمل.. خدمة جديدة تطلقها «أمانة الرياض»

07:49

«ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ».. تلاوة من صلاة الفجر بالمسجد الحرام