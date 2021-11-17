التحالف يبث مشاهد لاستهداف عناصر وآليات الحوثي في مأرب والبيضاء

تواصل – فريق التحرير:

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، مشاهد لعمليات واستهداف آليات وعناصر ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أنه تم تنفيذ (٢٩) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح أن الاستهدافات دمرت (٢٢) آليه عسكرية ومنظومة دفاع جوي وخسائر بشرية تجاوزت (٩٠) عنصراً إرهابياً.

وتابع التحالف أنه تم أيضا تنفيذ (٦) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم .