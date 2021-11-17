الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

التحالف يبث مشاهد لاستهداف عناصر وآليات الحوثي في مأرب والبيضاء

التحالف يبث مشاهد لاستهداف عناصر وآليات الحوثي في مأرب والبيضاء
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، مشاهد لعمليات واستهداف آليات وعناصر ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أنه تم تنفيذ (٢٩) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح أن الاستهدافات دمرت (٢٢) آليه عسكرية ومنظومة دفاع جوي وخسائر بشرية تجاوزت (٩٠) عنصراً إرهابياً.
وتابع التحالف أنه تم أيضا تنفيذ (٦) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم .

 

 

مواد ذات صلة

«كتيبة شهداء مأرب» في موجهة حاسمة مع مليشيا الحوثي .. وتثمين لدور المملكة

«كتيبة شهداء مأرب» في موجهة حاسمة مع مليشيا الحوثي .. وتثمين لدور المملكة

التحالف: إعادة تمركز القوات بالساحل الغربي لموائمة الاستراتيجية العسكرية في اليمن

التحالف: إعادة تمركز القوات بالساحل الغربي لموائمة الاستراتيجية العسكرية في اليمن

التحالف يعلن اكتشاف وتدمير لغم بحري جنوب البحر الأحمر زرعته مليشيا الحوثي

التحالف يعلن اكتشاف وتدمير لغم بحري جنوب البحر الأحمر زرعته مليشيا الحوثي

«التحالف» ينشر لقطات لاستهداف آليات وعناصر الحوثي بصرواح والبيضاء في اليمن

«التحالف» ينشر لقطات لاستهداف آليات وعناصر الحوثي بصرواح والبيضاء في اليمن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>