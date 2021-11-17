شاهد.. مغامرة خطيرة تُظهر مهارات فرقة قناصة تابعة للجيش اليمني

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، فيديو يرصد ويوثق مهارات فرقة قناصة تابعة للجيش اليمني، خلال استعراض مهارتها أمام وزير الدفاع الفريق ركن محمد علي المقدشي.

ويظهر في الفيديو المهارات القتالية العالية والدقة الكبيرة في إصابة الهدف، حيث ظهر أحد الأفراد يسير على مسافة بعيدة حاملا “بالونات” فيما تقوم عناصر قناصة بإصابة البالونات بينما يتحرك حاملها بأريحية.

وعلق ناشر الفيديو قائلًا :”المهارة القتالية التي يتمتع بها الأبطال..زيارة وزير الدفاع لدفعة من وحدات قناصي الجيش الوطني اليمني”.