بعد إخمادها.. مشاهد مروعة لعودة الحرائق في لبنان (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

بعد محاولات واسعة وتدخل الجيش وعناصر الدفاع المدني لإخماد الحرائق في لبنان عل مدار الأيام الماضية، عادت مجددا صورة المشاهد المروعة للحرائق.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، وتداولته من مقاطع فيديو توثق استمر الحرائق، فقد اندلعت النيران داخل جبل في بلدة مشتى حسن في عكار مليئة بأشجار السنديان.

وتسببت سرعة الرياح بتمددها والتهمت مساحة شاسعة من الأشجار المعمرة فيها، وسارعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني وعدد من المتطوعين للمكان لإخماد النيران وتطويق الحريق.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد تداولت صباح اليوم الأربعاء مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بإشعال الحرائق في أحد المناطق في لبنان.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله، قام الشخص بإشعال الحرائق في منطقة حرجية بصور ، حيث يظهر الفيديو تصاعد ألسنة النيران بعد إشعاله النار عبر ” قداحة”، وذلك حسب شهود عيان.

وكانت الحرائق في لبنان قد تتابعت، حيث اشتعلت في حريق هائل في محيط باريش بقضاء صور، كما تناقلت مشاهد لحرائق أخرى مستمرة في القصيبة، حيث يظهر رجال الدفاع المدني في محاولات لإطفاء الحرائق.

انتشار الحرائق كان قد دفع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى زيارة مركز الدفاع المدني، للوقوف على الأحداث، ونوّه مولوي أنه قد يكون بعض هذه الحرائق مفتعلا، والبعض ناتجا عن تغير الطقس.