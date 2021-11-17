انهيار كامل لمستودع ضخم من الخمور (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو، تم تداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق عملية انهيار كامل لمستودع من الخمور أشبه بهزة زلزال.

وبحسب ما تم تداوله فقد تعرض مستودع ضخم للخمور لانهيار مفاجيء، في مدينة كراسنويارسك الروسية.

ويظهر الفيديو محاولة العامل الهرب لحماية نفسه تحت الرفوف الأخرى لكنها سقطت عليه.

وتناقلت وسائل إعلام أن الرجل لم يمت، أصيب بعدة كسور وحالته مستقرة.