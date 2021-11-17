الطيار قفز في البحر.. تحطم مقاتلة بريطانية من طراز «إف 35»

تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن تحطم مقاتلة من طراز “إف 35″، أقلعت من على متن حاملة الطائرات “الملكة إليزابيث”، اليوم الأربعاء، خلال عملية طيران روتينية في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التغريدات القصير “تويتر”: “طيار بريطاني يقود طائرة من طراز “إف 35” تابعة للحاملة “إتش إم إس الملكة إليزابيث” قفز خارج المقاتلة خلال عمليات طيران روتينية في البحر المتوسط ​​هذا الصباح، وعاد بأمان إلى السفينة”.

وأضافت الوزارة في بيانها المختصر أن تحقيقا عسكريا في الحادث انطلق، مشيرة إلى أنه لذلك السبب، لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي.