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هل شاهدت هذه الحادثة المروعة؟.. ما حدث للمرأة التي كانت تقود المركبة لن تتخيله

هل شاهدت هذه الحادثة المروعة؟.. ما حدث للمرأة التي كانت تقود المركبة لن تتخيله
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حادث مروري مروع، سحقت فيه شاحنة كبيرة مركبة تحت عجلاتها بولاية فرجينيا الأميركية.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن المركبة كانت تقودها امرأة لكنها ورغم الحادث المروع وتدمير المركبة بالكامل إلا أنها نجت ولم تمت.

وحسب الصحيفة فإن الحادث الذي وقع على جسر نهر سكاجيت في ماونت فيرنون بولاية فيرجينيا، أدى إلى إصابة المرأة بجروح طفيفة، رغم تحطيم شاحنة لسيارتها من نوع “نيسان ألتيما”، بشكل كامل يجعل من الصعب خروج أحد منها على قيد الحياة.

ووفق شهود عيان تحدثوا لشبكة “فوكس”، فقد أخرج رجال الإنقاذ المرأة من تحت المركبة المهشمة، ونقلت فوراً للمستشفى الذي أكد إصابتها بجروح طفيفة في منطقة الرأس، وتحطم أحد أضلاعها.

وتعرضت مركبة السيدة لاصطدام قوي من الخلف، وصعدت الشاحنة على المركبة، محطمة إياها بشدة، قبل أن ينجح فريق الإنقاذ بسحبها دون أن تخسر السيدة المحاصرة حياتها.

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