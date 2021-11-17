«الصحة» تكشف نوع المتحور الأخطر بين فيروسات كورونا

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كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، أن “كورونا ميرس” هو المتحور الأخطر بين فيروسات كورونا الثلاثة المسببة للمرض الشديد في الإنسان، مشيرًا إلى نتائج دراسة وصفية تناولت أكثر من 6 آلاف حالة كورونا ميرس مشتبهة منها حوالي 500 حالة مؤكدة.

وجاء في التقرير أن من بين فيروسات كورونا الثلاثة المميتة ، بالإضافة إلى الوباء المستمر المسبب لـ SARS-CoV 2 ، لا يزال فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) منتشرًا.

اعتمدت المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية على عينة صغيرة من المرضى.

قمنا بتحديث علم الأوبئة والخصائص المختبرية والسريرية وأنماط البقاء على قيد الحياة لـ MERS-CoV بأثر رجعي مع أكبر عينة من المرضى المتابعين.

لقد أجرينا مراجعة بأثر رجعي للسجلات المدرجة في القائمة للمرضى غير العشوائيين الذين تم قبولهم بشكل مستمر والذين تم الاشتباه بهم (6873) أو تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا (501) الذين تم قبولهم في أحد مستشفيات الإحالة الأربعة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في المملكة العربية السعودية ، 2014- 2019.

من بين 6873 شخصًا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا ، كان الغالبية من الذكور (56٪) والمواطنين السعوديين (83٪) وليس لدى 95٪ تاريخ معروف يزيد من خطر تعرضهم لمرضى أو نواقل فيروس كورونا (95٪).

أبلغ المزيد من الحالات المؤكدة عن تاريخ يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا (41٪). من بين المشتبه بهم ، ارتبط تأكيد MERS-CoV (7.4٪ بشكل عام) بشكل مستقل بكونهم ذكورًا ، ورابط انتقال معروف لمرضى أو نواقل MERS-CoV ، والحمى ، والأعراض لمدة 7 أيام ، والقبول من خلال وحدة العناية المركزة ، ومرض السكري.

من بين الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ، تم الإبلاغ عن أعراض فردية بنسبة 20٪ ، وتم الإبلاغ عن مجموعات من 3 أعراض (الحمى والسعال وضيق التنفس) بنسبة 21٪ ومجموعة من الأعراض 2 (الحمى والسعال) بنسبة 16٪.

من بين ثلثي (62٪) المرضى المؤكدين لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والذين تعرضوا لمراضة مشتركة ، كان 32٪ يعانون من 2-“أمراض مصاحبة (السكري ، ارتفاع ضغط الدم).

أظهر أكثر من نصف براءات اختراع فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وجود أشعة سينية غير طبيعية على الصدر ، ارتفاع الأسبارتات أمينوترانسفيراز ، والكرياتينين كيناز. حوالي ربع مرضى MERS-CoV لديهم ثقافات إيجابية على إفرازات الدم أو البول أو الجهاز التنفسي.

خلال الإقامة في المستشفى لمدة 18 يومًا (من 11 إلى 30) ، أصيب 64٪ بمضاعفات تتعلق بالكبد أو الرئتين أو الكلى. ارتبطت متطلبات التهوية (29٪ من حالات فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) بشكل مستقل بأشعة الصدر غير الطبيعية ، وفيروسات الدم (قيمة Ct أقل من 30) ، وارتفاع الكرياتينين ، ووقت البروثرومبين.

كانت الوفاة (21٪ بشكل عام) مستقلة المرتبطة بالشيخوخة وضيق التنفس والأشعة السينية غير الطبيعية للصدر عند الدخول ، وانخفاض مستويات الهيموجلوبولين.

مع إصابة ثلثي الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض بمضاعفات متعددة الأعضاء ، يظل فيروس كورونا هو الأكثر خطورة (29٪) ومعدل إماتة الحالة (21٪) بين فيروسات كورونا القاتلة الثلاثة.

يبدو أن التشوهات الأيضية هي عامل خطر مستقل للانتقال المستمر لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

تتطلب ديناميكيات الانتقال غير المفهومة والميزات السريرية والمخبرية غير المحددة ارتفاع مؤشر الشك بين خبراء أمراض الجهاز التنفسي للمساعدة في الكشف المبكر عن الفاشيات. نعيد التأكيد على الحاجة إلى دراسات الحالة للتحكم في انتقال العدوى.