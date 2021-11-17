«التجارة» تداهم تموينات وتضبط وتتلف 452 عبوة مواد غذائية فاسدة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت وزارة التجارة، جولات رقابية على عدد من المحلات والتموينات، وتم ضبط منتجات وسلع فاسدة وإتلافها واتخاذ ما يلزم حيال أصحابها.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط تموينات في الأحساء عرضت مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع، وجدنا لديها 452 عبوة مواد غذائية، صادرناها وأتلفناها فورًا.

وأضافت وزارة التجارة، أنه تم إحالة صاحب المنشأة للتحقيق وفق نظام مكافحة الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية بحقه.