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الحج والعمرة تطلق خدمة جديدة غير مسبوقة.. تعرف عليها

الحج والعمرة تطلق خدمة جديدة غير مسبوقة.. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

في إطار سعي وزارة الحج والعمرة، لتوفير كافة الخدمات وسبل الراحة للمعتمرين، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة جديدة غير مسبوقة.

وكشفت “الحج والعمرة”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تحديث جديد لتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.

وقالت الوزارة : “أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة”.

وتابعت في بيانها “يمكنكم تحديث تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسيتاح لكم معرفة الأوقات”.

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