«ميشال عون» يتحدث من جديد عن العلاقات مع المملكة التي أفسدها «قرداحي»

تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إنه يتمسك بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العريبة السعودية.

جاء تصريح “عون”، خلال اجتماعه مع وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان، والذي أكد أن الرئيس أبدى تمسكه بعلاقات طيبة مع كل الدول العربية.

ونقل الوزير، في تصريح عن عون قوله: “متمسكون بأفضل العلاقات مع أشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية”.

​ويعاني لبنان من أزمة دبلوماسية حادة، مع المملكة ودول خليجية، إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، والتي اعتبر فيها أن مليشيا الحوثي “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار أو الاستقالة.