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متحدث تعليم الشرقية: قاعات مجهزة للاختبارات حال حدوث مشاكل تقنية للطلاب

متحدث تعليم الشرقية: قاعات مجهزة للاختبارات حال حدوث مشاكل تقنية للطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

قال سعيد الباحص المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، إن الإدارة العامة في المنطقة الشرقية استعدت منذ الأسابيع الماضية لتهيئة لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأضاف الباحص، وفقا لـ”الإخبارية”، هناك منظومة خدمية في مختلف كافة اللجان، لتيسير سير الاختبارات، وبدأت الاختبارات للمرحلة الابتدائية عن بعد من خلال منصة مدرستي اليوم.

وتابع “أنه في حال حدوث أي مشاكل تقنية للطلاب يوجد هناك قاعات مخصصة للاختبارات في المدارس الابتدائية لمواجهة أي مشاكل تقنية ولمساعدة الطلاب الذي يواجهون مشاكل تقنية.

يذكر أنه انطلقت اليوم الأربعاء، اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية عن بعد، في مختلف مناطق المملكة.

 

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