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اغتيال 5 ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني بطريقة غريبة

اغتيال 5 ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني بطريقة غريبة
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تواصل- فريق التحرير: 

قُتل خمسة ضباط بارزين من سرية ما تسمى بـ” بيت المقدس” التابعة للقوات “الجو – فضائية” في الحرس الثوري الإيراني، بطريقة غريبة، أكدت تعرضهم للاغتيال.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن مصادر مطلعة، أن السلطات اعتقدت في البداية أن حادث السير الذي وقع عند محور جبلي خطير جداً في منطقة كردستان الإيرانية، هو حادث عرضي غير أن التحقيقات أظهرت أن قنبلة صغيرة جداً زرعت في السيارة واستهدفت على الأرجح “الفرامل” وتم تفجيرها.

وأشارت المصادر أن تفجير الفرامل، هو الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة على آليته واصطدامه بشاحنة.

وحسب المصدر، فإن الشكوك تضاعفت لأن هؤلاء الضباط الخمسة كانوا مسؤولين عن رصد مواقع أميركية وإسرائيلية وأخرى لجماعات معارضة للنظام تدعي طهران أنها موجودة بإقليم كردستان العراق.

وأشار إلى أن الضباط كانوا أيضاً ضمن فرق تتابع إحداثيات التحركات الأميركية في العراق، وكذلك ضمن الفريق الذي أطلق الصواريخ الانتقامية على مواقع أميركية في العراق بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني، كما دبروا عملية استهداف موقع للحزب “الديموقراطي الكردستاني” الإيراني المعارض منذ نحو شهرين قرب أربيل.

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