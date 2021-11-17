مفاجأة بشأن الشاب العراقي مرتكب «تفجير ليفربول» تكشفها الكنيسة

تواصل- وكالات:

كشف أسقف “كنيسة إنجلترا” سيريل أشتون، مفاجأة حول الشاب العراقي الذي فجّر نفسه في سيارة أجرة أمام مستشفى نسائي في ليفربول، مؤكدًا أنه تحول للمسيحية.

وقال الأسقف إنه: “أصيب بالصدمة والحزن من الهجوم، وأن الشاب المدعو عماد سويلمين كان جزءًا من المجتمع في كاتدرائية ليفربول”.

وقال سيريل أشتون، مساعد أسقف لليفربول، إن: “سويلمين كان واحدًا من مئات الحالات التي تعاملت معها كأسقف، لذلك ليس لدي أي تذكر محدد عن الفرد” حسبما نشرت صحيفة “الغارديان”.

وأضاف: “الكنيسة تأخذ تأكيد الإيمان على محمل الجد وأنا أعلم أنه كان مستعدًا تمامًا بفهم الإيمان المسيحي، ويبدو، للأسف، على الرغم من هذا الأساس، أن المفجر اختار مسارًا مختلفًا لحياته “.

وقال متحدث باسم الكاتدرائية إن سويلمين تم تعميده في عام 2015 وتأكد إيمانه في عام 2017، لكنه فقد الاتصال بالكاتدرائية في عام 2018.

وكان سوبلمين ضمن مئات المهاجرين (وجلهم من الإيرانيين)، ولكن بعضهم من سوريا وأفغانستان وأماكن أخرى، الذين حضروا دروسًا وخدمات في الكاتدرائية، وتم تعميدهم وتأكيدهم على المسيحية.