«الهيئة الملكية» تعلن توفر وظائف شاغرة بمجال طب الأسنان

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف صحية شاغرة – للعمل ضمن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل – مع ملاحظة ان التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المُسمى الوظيفي:

– مساعد طبيب أسنان (Dental Assistant).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– خبرة (1) سنة في مجال مماثل.

– إتقان اللغة الإنجليزية (كتابةً ولفظياً).

– مستوى جيد في الحاسب الآلي.

ملخص الدور الوظيفي:

– تجهيز غرفة العلاج للمريض باتباع الإجراءات والبروتوكولات الموصوفة.

– تمرير الأدوات المطلوبة لطبيب الأسنان أثناء إجراءات طب الأسنان.

– اجراء الأشعة السينية للأسنان.

– مراقبة مخزون مستلزمات طب الأسنان عن طريق الفحص وتحديد المستويات

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).