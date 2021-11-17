«الهيئة الملكية» تعلن توفر وظائف شاغرة بمجال طب الأسنان

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف صحية شاغرة – للعمل ضمن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل – مع ملاحظة ان التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المُسمى الوظيفي:
– مساعد طبيب أسنان (Dental Assistant).
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة (1) سنة في مجال مماثل.
– إتقان اللغة الإنجليزية (كتابةً ولفظياً).
– مستوى جيد في الحاسب الآلي.
ملخص الدور الوظيفي:
– تجهيز غرفة العلاج للمريض باتباع الإجراءات والبروتوكولات الموصوفة.
– تمرير الأدوات المطلوبة لطبيب الأسنان أثناء إجراءات طب الأسنان.
– اجراء الأشعة السينية للأسنان.
– مراقبة مخزون مستلزمات طب الأسنان عن طريق الفحص وتحديد المستويات
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).