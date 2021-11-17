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«الهيئة الملكية» تعلن توفر وظائف شاغرة بمجال طب الأسنان

«الهيئة الملكية» تعلن توفر وظائف شاغرة بمجال طب الأسنان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف صحية شاغرة – للعمل ضمن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل – مع ملاحظة ان التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المُسمى الوظيفي:

– مساعد طبيب أسنان (Dental Assistant).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة (1) سنة في مجال مماثل.
– إتقان اللغة الإنجليزية (كتابةً ولفظياً).
– مستوى جيد في الحاسب الآلي.

ملخص الدور الوظيفي:

– تجهيز غرفة العلاج للمريض باتباع الإجراءات والبروتوكولات الموصوفة.
– تمرير الأدوات المطلوبة لطبيب الأسنان أثناء إجراءات طب الأسنان.
– اجراء الأشعة السينية للأسنان.
– مراقبة مخزون مستلزمات طب الأسنان عن طريق الفحص وتحديد المستويات

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

 

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