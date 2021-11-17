الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل ومزايا خدمة «التعريف الإلكتروني»

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل ومزايا خدمة «التعريف الإلكتروني»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكّن أحد الوالدين من تعريف الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخدمة تتيح ثلاث مزايا للوالدين كما يلي:

1 – توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في مكاتبنا.

2 – تساعد الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

3 – كما تساعد الخدمة في الاستغناء عن استخدام الورق.

 

 

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية»: يحق لمن بلغ 10 سنوات استخراج هوية وطنية.. بشرط!

«الأحوال المدنية»: يحق لمن بلغ 10 سنوات استخراج هوية وطنية.. بشرط!

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل وطرق الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل وطرق الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية

أضعت «هويتي» ولا يُسمح باستلام الجديدة بدونها.. ما الحل؟.. «الأحوال المدنية» ترد

أضعت «هويتي» ولا يُسمح باستلام الجديدة بدونها.. ما الحل؟.. «الأحوال المدنية» ترد

«الأحوال المدنية»: إصدار واستلام 3 وثائق عبر البريد السعودي

«الأحوال المدنية»: إصدار واستلام 3 وثائق عبر البريد السعودي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>