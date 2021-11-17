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قائد مركبة كاد يصدم طفلاً يلعب بدراجة هوائية.. شاهد رد الفعل «نعم الرجل ونعم الطفل»

قائد مركبة كاد يصدم طفلاً يلعب بدراجة هوائية.. شاهد رد الفعل «نعم الرجل ونعم الطفل»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لقائد مركبة كاد يصدم طفلاً يلعب بدراجة هوائية، ولكن المفاجأة أن قائد المركبة توقف ونزل واطمأن على صحة الطفل وقبل رأسه.

وأظهر المقطع لحظات تأثر الطفل الذي بدت عليه المفاجأة من رد فعل قائد المركبة، فما كان من الطفل إلا أن بادله نفس الأخلاق الكريمة والمشاعر النبيلة، وقام أيضا بتقبيل رأس قائد المركبة.

واطمأن قائد المركبة على الطفل وعلى الدراجة، كما حرص الطفل على التأكد أن المركبة لم يحدث بها أي خدوش، وتبادلا السلام والتحيات فيما بينهما.

وعلق متداولو المقطع على أخلاق قائد المركبة حيث أثنوا على سلوكه وحسن أخلاقه وكريم خصاله، وأيضا أثنوا على سلوك وأخلاق الطفل الذي بادله نفس المشاعر الطيبة.

وعلق آخر بقوله “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه.. فقوم النفس بالأخلاق تستقم.. إذا أصيب القوم في أخلاقهم…فأقم عليهم مأتما وعويلا..ونعم الرجل ونعم الطفل”.

 

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