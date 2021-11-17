«الأرصاد» تتوقع: حالة مطرية على كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل

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توقع المركز الوطني للأرصاد، تعرض معظم مناطق المملكة لحالة مطرية جديدة خلال الأسبوع المقبل – بمشيئة الله-.

وأوضحت “الأرصاد”، أن هناك فرصة – بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار على مناطق المملكة ابتداءًا من يوم الجمعة المقبل، تشمل المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية، وتمتد يوم الاثنين وقد تشمل مجمل مناطق المملكة خاصة الأجزاء الشمالية منها والشرقية ومنطقة الرياض والقصيم وتبقى المرتفعات الجبلية أيضًا مهيئة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة في بعضها.

وتوقعت الأرصاد أن يصاحب الموجة المطرية انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق المملكة، وهي بشائر قرب دخول فصل الشتاء.