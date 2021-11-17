بشرى سارة.. كبسولات «فايزر» المضادة لكورونا في طريقها لدول العالم

تواصل- وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية “فايزر” ألبرت بورلا، إن عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا سيكون متاحًا في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الشركة تمضي قدماً وبأسرع ما يمكن لجعل هذا العلاج المحتمل متاحاً للمرضى.

وأكد ألبرت بورلا حسب “فرانس برس”، أن الشركة أبرمت اتفاقا للسماح بتصنيع أقراص علاج كوفيد-19 التجريبية وبيعها في 95 دولة نامية خاصة بعد فقدان العالم لـ5 ملايين وفاة، وتسجيل ملايين الإصابات..

وطالبت “فايزر” السلطات الصحية الأمريكية الترخيص لعقارها المضاد لكوفيد-19بعدما تبين أنه يخفض مخاطر الوفاة أو الإصابة بعوارض خطرة، بنحو 90% .

ونقلت “بي بي سي” عن مسؤولي الشركة أن الصفقة المبرمة مع منظمة “براءات اختراع الأدوية”، المدعومة من الأمم المتحدة، يمكن لها أن تجعل العلاج متاحًا لـ 53٪ من سكان العالم.