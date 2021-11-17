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بعد إعلان انطلاقها.. تعرف على معنى كلمة «أوكساجون»

بعد إعلان انطلاقها.. تعرف على معنى كلمة «أوكساجون»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، معنى كلمة “أوكساجون” ولماذا تم اختيارها خلال إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساجون”.

وقال النصر في تصريحات لـ”العربية”: إن الكلمة تتكون من مقطعين اثنين، الأول “أوكس” وقد جاءت من أوكسجين، والكلمة الثانية “جون” ومعناها الشكل المثمن.

وأضاف أن كلمة “أوكساجون”، تحتوي على مجموعة من الرسائل، أبرزها الاهتمام بالبيئة، مشيراً إلى أن الأوكسجين هو المنبع الرئيسي لنظافة البيئة.

وأوضح أن “الأوكتاجون” هو أسلوب شبه هندسي يؤكد أهمية المدينة الجديدة التي ستكون باكورة صناعة في نيوم، وستصبح المدينة الصناعية الرئيسية.

وتشمل “أوكساجون” منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية.

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