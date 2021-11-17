البحرين تصدر بيانًا حازمًا ردًا على إساءات مغرضة للمملكة

تواصل – وكالات:

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، بيانًا حازمًا ردًا على قيام عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية، للإضرار بمصالحها”.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان لها – نشرته على صفحتها الرسمية – إدانتها قيام عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني بإساءات مغرضة للمملكة كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأشادت الوزارة في بيانها بقرار رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلى الإساءة للدول، مؤكدة التزام دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة موحدة لمواجهة أية إساءات تستهدف أي من دول المجلس، التزامًا باتفاق قمة “العلا” والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة.