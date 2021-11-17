تراجع أسعار النفط.. خام برنت يسجل 81.61 دولاراً للبرميل

تواصل- وكالات:

شهدت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يزيد الضغوط على الإدارة الأمريكية للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حسب “رويترز” لـ 57 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 80.19 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 81.93 دولار للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس.

ويدرس الرئيس الأمريكي السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط وفق” سبوتنك” لتهدئة أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياسية في كاليفورنيا هذا الأسبوع.