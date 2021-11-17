٢٧٥٧ سجينًا يحضرون حلقات تحفيظ القرآن

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كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقدم السجون ودور الملاحظة على الدفاع المدني في عدد الخاتمين للقرآن الكريم حيث ختم 227 طالبا كتاب الله، في حين كان عدد الخاتمين بالدفاع المدني 24 خاتما.

وأوضح تقرير الوزارة أن إجمالي عدد حلقات التحفيظ في الدفاع المدني والسجون ودور الملاحظة، بلغت 282 حلقة تحفيظ، وتقدم الدفاع المدني بنسبة 51.6% من إجمالي عدد الحلقات بـ144 حلقة في حين سجلت السجون ودور الملاحظة 138 حلقة تحفيظ.

وأظهر التقرير وفق صحيفة “الوطن”، أن عدد الطلاب الملتحقين بحلقات التحفيظ في كل من الدفاع المدني والسجون ودور الملاحظة، بلغ في الدفاع المدني 1479 منهم 16 موظفا، بينما وصل عدد الطلاب في السجون ودور الملاحظة 2757 بينهم 8 موظفين، ليصبح إجمالي الطلاب الملتحقين بحلق التحفيظ في الجهتين 4236.

تشكلت حلقات التحفيظ بالسجون ودور الملاحظة من 101 معلما و15 موجها، في حين وصل عدد المعلمين بالدفاع المدني 96 والموجهين 27.