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ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق في 5 مدن.. ومكة في الصدارة

ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق في 5 مدن.. ومكة في الصدارة
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تواصل- فريق التحرير:

ذكر تقرير حديث أن نسب إشغال الفنادق ارتفعت في 5 مدن كبرى بالمملكة على رأسها مكة المكرمة والرياض وجدة والمدينة والمنورة، إضافة إلى مدينة الخُبر.

ووضع التقرير مدينة مكة المكرمة في صدارة التوقعات على صعيد العائد المتوقع لكل غرفة متاحة، مشيرًا حسب “صحيفة الاقتصادية” إلى نموه بنسبة 69 % في العام 2022 صعودًا عن 15 % في العام الجاري بالكامل.

شركة ” كوليرز”، المتخصصة في مجال الخدمات العقارية التجارية والاستشارات الفندقية، توقعت ارتفاع نسب الإشغال في فنادق المملكة خلال عام 2022 عن العام الحالي، إضافة إلى زيادة العائد المتوقع لكل غرفة متاحة لافتة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار التركيز على الطلب المحلي والجهود الإضافية التي تبذلها وزارة السياحة في المملكة إلى تواصل نمو الطلب.

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