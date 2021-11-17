محامٍ يكشف حقيقة عقوبة السجن والغرامة حال إزالة عضو من قروب واتساب

تواصل – فريق التحرير:

كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، حقيقة ما تم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرُّض مشرف مجموعة الواتساب للسجن والغرامة عند قيامه بحذف أحد الأعضاء من القروب.

وقال زمزمي عبر برنامج “ساعة شباب” على قناة روتانا خليجية: إن ما أُثير من آراء بشأن تجريم فعل إزالة أحد أعضاء قروب الواتساب من قِبل مشرف القروب ليس صحيحاً.

وأوضح أن مثل هذه الآراء جانبها الصواب، كونها قد خلطت بين المسؤولية الجنائية والمدنية، وذلك لأن فعل إزالة العضو من القروب الخاص بالواتساب لا علاقة له بالحق العام.

وأضاف زمزمي: “يختلف الأمر إذا صاحب الفعل تشهيرٌ بالعضو الذي تمت إزالته، وهنا قد يختلف تكييف الوقائع لكن لا نطلق التجريم على إطلاقه، والقاعدة أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن الفعل محظوراً نصاً”.