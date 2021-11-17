تمتلك 550 سناً.. اكتشاف سمكة مرعبة بالمحيط الهادي

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سمكة مرعبة تم اكتشافها في قلب المحيط الهادئ، والتي تمتلك أكثر من 550 سنا تنمو بسرعة شديدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار”، فإن سمكة “لينجكود” من ذات الفم العريض وتمتلك مئات الأسنان التي تبطن فمها وكلها حادة الشفرة.

كما يمتلئ فم السمكة بمقرنصات أسنان صغيرة ولديها مجموعة ثانية من الفكين تسمى الفكين البلعومي.

وقد كشفت دراسة جديدة أن الوحوش المسننة تفقد تلك الأسنان بمعدل سريع يبلغ 20 سنا في اليوم.

وعندما تصل إلى سن الرشد ، يمكن أن تصل إلى حوالي 50 سم ، ولكن كانت هناك تقارير عن وصول بعضها إلى 1.5 متر.