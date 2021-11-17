بدقة 94%.. ترجمة أفكار رجل مشلول إلى نص بشريحة مزروعة دماغيًا

تواصل – وكالات:

استطاع رجل “مشلول” بسبب إصابة في الحبل الشوكي تعرض لها في عام 2007، إيصال أفكاره، بفضل نظام زرع الدماغ الذي يترجم خط يده المتخيل إلى نص حقيقي.

الرجل المصاب بالشلل من الرقبة إلى أسفل ركز كما لو كان يكتب بشكل فعال، مستغرقًا حسب موقع “ساينس أليرت”، في تخيل أنه يكتب الحروف بقلم وورقة وهميين وأثناء قيامه بالتجربة، سجلت أقطاب كهربائية مزروعة في قشرته الحركية إشارات نشاط دماغه، والتي تم تفسيرها بعد ذلك من خلال خوارزميات تعمل على كمبيوتر خارجي، وفك تشفير مسارات القلم التخيلية، والتي تتبعت عقليًا 26 حرفًا من الأبجدية وبعض علامات الترقيم الأساسية.

تمكن الرجل خلال اختبارات نشرت – دراسة حديثة بدورية “نيتشر” نتائجها – من تحقيق سرعات كتابة تصل إلى 90 حرفًا في الدقيقة “حوالي 18 كلمة في الدقيقة”، بدقة تصل إلى 94 في المئة تقريبًا ودقة تصل إلى 99 في المئة مع تمكين التصحيح التلقائي.