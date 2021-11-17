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رجل يخفي جثة والده لأكثر من عام.. لسبب لا يخطر على بال!

رجل يخفي جثة والده لأكثر من عام.. لسبب لا يخطر على بال!
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تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة اليابانية القبض على شخص قام بإخفاء جثتي والديه في منزلهما، ولم يبلغ السلطات بموتهما في الوقت اللازم، بهدف حصوله على معاشهما التقاعدي.

وذكرت الشرطة أن تاكاشي موريشيتا، وهو عامل بدوام جزئي يبلغ من العمر 54 عاما، اعترف بالتهمة، بحسب روسيا اليوم.

ونقلت عنه الشرطة قوله إن والده كاتسوجي (84 عاما آنذاك) توفي قبل نحو عام، بينما توفيت والدته قبل أربعة أيام”، موضحا أنه “قام بالاحتفاظ بالجثتين في المنزل بغية حصوله على معاشهما التقاعدي”.

وأفادت الشرطة بأن موريشيتا هو الذي أبلغ عن نفسه، واتصل بالطوارئ ليبلغ عن وجود جثتين في منزل والديه.

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