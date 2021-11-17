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دفع حياته ثمناً لإنقاذ امرأة.. شاب مسلم يتحول إلى بطل في بريطانيا

دفع حياته ثمناً لإنقاذ امرأة.. شاب مسلم يتحول إلى بطل في بريطانيا
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تواصل- فريق التحرير

أصبح شاب مسلم بريطاني من أصل صومالي بطلا في بريطانيا، بعد أن قُتل يوم الجمعة الماضي أثناء محاولته إنقاذ امرأة من اعتداء.

الشاب يدعى علي أبو بكر علي، والذي يبلغ من العمر 20 عاما، كان قد تدخل لنجدة تدعى بيتي والشو، التي تبلغ من العمر 82 عاماً وهي تتعرض للطعن، غرب لندن.

وكانت المرأة قد تعرضت للطعن واللكم خارج متجر بالقرب من منزلها.

يذكر أن الحادث وقع بعد ساعات من إنهاء الشاب المسلم “علي”، الطالب في جامعة كينغستون، جلسة تدريب لفريق من الصبية في ناد محلي لكرة السلة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، قد مثل أمام محكمة أوكسبريدج الابتدائية، بتهمة قتل علي ومحاولة قتل امرأة، وسيمثل أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن اليوم الأربعاء.

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