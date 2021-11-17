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الوضع مُعرض للانفجار في لبنان.. وتصريح جديد من قائد الجيش

الوضع مُعرض للانفجار في لبنان.. وتصريح جديد من قائد الجيش
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تواصل- فريق التحرير:

تعيش لبنان أوضاع خارجية وداخلية مأزومة بسبب دخولها في نفق الأخطاء الدبلوماسية، والتي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مع دول الخليج.

في ظل هذه التداعيات وكثرة الأزمات تكتمل صور الانهيار الداخلي مع تعذر إقامة احتفال مركزي بعيد الاستقلال.

الاحتفال الرمزي الذي سيقام في وزارة الدفاع يبقي على بارقة أمل بمؤسسة الجيش اللبناني.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن قائد الجيش أن تحصين الجيش يوازي تحصين لبنان وأن الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة في موضوع دعم الجيش ستستمر لمواجهة التحديات الأمنية.

وقد تزامنت تصريحات قائد الجيش خلال حفل تسلم 6 طوافات أمريكية وصلت لبنان كهبة وبعد أيام على زيارته إلى واشنطن.

يأتي هذا في سلسلة من الأزمات التي يعيشها لبنان ومن أهمها:

1-الإضرابات تشل الإدارات الرسمية والمدارس والجامعة اللبنانية.

2-  الموظفون لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم بسبب غلاء البنزين.

3-  الحرائق المتنقلة في أكثر من منطقة أكدت عجز الدولة على كل المستويات.

4-  الكهرباء لا تزال متوفرة ساعتين أو ثلاث يومياً والوعود بزيادة التغذية باتت مملة.

5- الانتخابات النيابية الموعودة لم تصبح مؤكدة.

6- حصار دبلوماسي وعدم القدرة مع حل الأزمة مع دول الخليج.

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