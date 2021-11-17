وصل للطابق الثاني.. غزال يقتحم مستشفى ويفاجئ المرضى (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

في واقعة نادرة، تمكن غزال من اقتحام مستشفى والصعود إلى الطابق الثاني في إحدى الولايات الأمريكية.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله، فقد دخل الغزال إلى مبنى المستشفى في ولاية لويزيانا الأمريكية، وصعد إلى الطابق الثاني، وفاجأ الجميع بدخوله.

وقام الموظفون بالقبض على الغزال، وتسليمه لفريق من مسؤولي الحياة البرية.

وذكر المستشفى على حسابه في فيسبوك أن فريقها مستعد دائما لما هو غير متوقع، مقدما الشكر لهيئة الحياة البرية.

وأوضح مسؤولو الحياة البرية، أن الغزال كان قد أصيب أثناء اصطدامه بمركبة، وذلك قبل فراره ودخوله المستشفى.