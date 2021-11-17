غرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات عقوبة بيع الإطارات منتهية الصلاحية

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قال المحامي أحمد الجيراني: إن عرض وبيع الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات هو مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وتعرض صاحبها للحبس والغرامة.

وأكد الجيراني وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن بيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، بالإضافة إلى إبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.

وكانت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، أطلقت أمس، بالتعاون مع فرع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة، والشرطة، جولة رقابية موسعة على محلات بيع الإطارات بحاضرة الدمام، ومحافظتي الأحساء، وحفر الباطن، بهدف التأكد من جودة وسلامة الإطارات.