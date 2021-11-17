بعد طول انتظار.. «واتساب» تطور تطبيقاً يناسب «آيباد»

تواصل – وكالات:

تعمل شركة “ميتا” على تطوير إصدار جديد من “واتساب”، للتوافق مع نظام تشغيل أجهزة أبل اللوحية iPadOS.

ووفقاً لتقرير موقع WABetaInfo، فإن واتساب سيعتمد على أداة أبل البرمجية Mac Catalyst لتطوير تطبيقه الجديد لآيباد، بحيث يمكن لمطوري واتساب تشغيل نفس التطبيق على أجهزة ماك الحاسوبية، دون الحاجة لكتابة كود برمجي مخصص لأجهزة أبل المكتبية.

ومع وصول الإصدار الجديد من واتساب لأجهزة ماك، سيصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بتجربة فريدة مع التراسل الفوري عبر أجهزتهم الحاسوبية، دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم الذكية بالإنترنت.

وستتشابه واجهة استخدام واتساب على كل من آيباد وماك، ولكن في الأخير ستكون الواجهة أكثر تناسباً مع أبعاد شاشة أجهزة أبل الحاسوبية الكبيرة.

ويعتبر تشغيل واتساب على أجهزة آيباد أحد أكثر المزايا التي لطالما طالب بها مستخدمو أجهزة أبل اللوحية، وكانت دائماً لا تلقى رداً واضحاً من جانب واتساب أو أبل، ولكن يبدو أن عملاق الآيفون قد فتح المجال لتقديم تلك الميزة أخيراً.