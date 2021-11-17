فيديو متداول.. شخص يقوم بإشعال الحرائق في لبنان

تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بإشعال الحرائق في أحد المناطق في لبنان.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله، قام الشخص بإشعال الحرائق في منطقة حرجية بصور، حيث يظهر الفيديو تصاعد ألسنة النيران بعد إشعاله النار عبر ” قداحة”، وذلك حسب شهود عيان.

وكانت الحرائق في لبنان قد استمرت، حيث اشتعلت في حريق هائل في محيط باريش بقضاء صور.

كما تناقلت مشاهد لحرائق أخرى مستمرة في القصيبة، حيث يظهر رجال الدفاع المدني في محاولات لإطفاء الحرائق.

انتشار الحرائق دفع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى زيارة مركز الدفاع المدني، للوقوف على الأحداث.

ونوّه مولوي أنه قد يكون بعض هذه الحرائق مفتعلا، والبعض ناتجا عن تغير الطقس.