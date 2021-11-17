تحركات جديدة لـ«ميقاتي» لحل الأزمة مع دول الخليج.. وهذا موقفه من «قرداحي»

تواصل- فريق التحرير

يسعى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى حل أزمة بلاده مع دول الخليج، والتي فجرّها وزير الإعلام جورج قرداحي، بسبب إساءته للمملكة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن ميقاتي قام باجتماعات وتحركات واسعة لحل الأزمة من خلال قنوات خارجية وعلى الصعيد الداخلي أيضا.

وأفادت أنه قام في الداخل باجتماع مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ثم اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتناول في اللقائين بشكل أساسي الأزمة مع المملكة وسبل معالجتها، مع تجديد رغبته وكذلك رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون في أن يقدّم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته كمدخل إلى معالجة تلك الأزمة.

وأفادت وسائل الإعلام أن الأزمة ستمضي إلى حلول ولكن بهدوء، خاصة أن ميقاتي لا يتوقف عند مواقف قرداحي فقط، وإنما يركز على معالجة تداعياتها بغية حماية مصالح لبنان واللبنانيين في دول الخليج.